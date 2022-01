Sida : un vaccin contre le virus du VIH entre en phase de test chez Moderna

Selon les estimations, près de 36,3 millions de personnes seraient décédées du Sida depuis son apparition dans les années 80. Si des traitements de prévention existent, tout comme des traitements pour les personnes positives au VIH, les chercheurs n'ont pas encore réussi à trouver un vaccin pour protéger la population du monde entier contre la maladie. Mais la recherche continue et une nouvelle annonce redonne l'espoir de pouvoir un jour prévenir les contaminations.

Moderna lance une première phase de test pour un futur vaccin contre le Sida

Ce jeudi 27 janvier 2022, Moderna et International Aids Vaccine Initiative ont annoncé le lancement d'une phase de test pour un possible futur vaccin contre le Sida. Cet essai clinique qui porte sur 56 personnes, en bonne santé et séronégatives, se déroule aux Etats-Unis à l'Université George Washington de Washington DC. Le but de cet essai de phase 1 est d'observer, après l'injection d'immunogènes (une substance qui provoque une réaction immunitaire) et d'un rappel, si le corps va produire un type spécifique d'anticorps appelés bnAb qui peuvent agir contre le VIH (le virus qui provoque le Sida).

Les chercheurs vont donc étudier les réponses immunitaires des volontaires et cherchent, via ces injections, à déterminer s'il est possible pour les lymphocytes B (déjà présents dans notre système immunitaire et responsables de la production des anticorps) de produire ces anticorps qui pourraient prévenir contre le VIH. Oui, c'est assez technique !

>> Sida : près de 10 ans après un 1er cas, un 2ème patient officiellement considéré comme guéri du VIH <<

Pour faire plus simple, ce n'est pas un vaccin en lui-même qui est testé mais une substance qui pourrait être déterminante pour un futur vaccin et aider à dessiner un futur schéma vaccinal. Et pour ces injections, Moderna utilise la technique de l'ARN messager, que l'on retrouve dans certains vaccins contre la Covid-19. En 2021, un autre essai clinique avait déjà testé cet immunogène. Même si elle n'utilisait pas l'ARN messager, la réponse immunitaire attendue avait bien été observée chez des participants à l'essai.

Si la pandémie sert à faire enfin avancer la recherche contre le Sida et à nous donner un vaccin, on va arrêter de se plaindre du port du masque !