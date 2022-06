Shanna Kress enceinte et accusée de mentir sur la possible trisomie 21 d'un des bébés : elle réagi avec dégoût, "le monde est malsain"

De quoi faite douter le blogueur @navid_cherche, qui pense que la trisomie 21 de l'un de leurs bébés pourrait être fake, comme il l'a dit dans sa story Insta : "Et voilà, ça commence à parler de faux positif. Vous m'aviez pris pour un fou. Voilà, on vous avait dit que c'est un coup de buzz, enfin bon, on n'ira pas jusque-là parce que nous on est des personnes bien".

"Mais je vous avais dit que de mettre en scène la vidéo YouTube malgré tout, ce n'était pas clair, c'était quelque chose qui était malsain qui était malaisant aussi" a-t-il précisé, "Cette histoire n'était pas claire dès le départ, et là, ils font marche arrière. Voilà, oui, finalement c'était un faux positif et tout, en fait les gens sont prêts à tout pour le buzz et ça me dégoûte, je ne veux pas dire que ce sont des mythos mais voilà".