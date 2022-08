Sex Education saison 4 : un grand retour annoncé, enfin une bonne nouvelle !

Pour sa saison 4, Sex Education semble faire du tri au sein de ses personnages. Depuis quelques semaines, les annonces de départ s'enchaînent du côté des actrices. Quatre d'entre elles ne seront plus présentes, à savoir Simone Ashley (Olivia), Patricia Alison (Ola), Tanya Reynolds (Lily) et Rahkee Thakrar (Emily Sands). Cette dernière a même confié qu'elle ne pouvait pas dévoiler les raisons de son absence...

Depuis un moment, les fans de Sex Education dont la saison 4 a été officialisée en septembre dernier craignaient un autre départ, celui de Ncuti Gatwa alias Eric, le BFF d'Otis (Asa Butterfield). L'acteur a récemment été recruté pour devenir le nouveau Doctor dans la série Doctor Who. Après plusieurs semaines d'angoisses, ils peuvent souffler !

Ncuti Gatwa confirmé pour la saison 4 de Sex Education

Comme le rapporte Variety, la saison 4 de Sex Education ne se fera pas sans Eric Effiong ! Ncuti Gatwa sera bien de retour pour la suite de la série, malgré son rôle dans Doctor Who. Le site précise que les deux productions ont trouvé un accord pour permettre à l'acteur de tourner à la fois dans Doctor Who et dans Sex Education. Ncuti Gatwa sera aussi prochainement au casting du film Barbie où il retrouvera Emma Mackey (Maeve) et donnera la réplique à Margot Robbie et Ryan Gosling.