Sex Education saison 2 : un fin alternative a été tournée

Maeve et Otis vont-ils se mettre en couple dans Sex Education ? Ce n'est en tout cas pas pour tout de suite : dans le final de la saison 2, l'ado déclarait ses sentiments à Maeve par téléphone en lui laissant un message, ensuite effacé par Isaac (joué par George Robinson). De quoi énerver certains téléspectateurs.

L'autre fin imaginée pour la saison 2

Interrogé par BT TV, le réalisateur de l'épisode 8, Ben Taylor, a dévoilé qu'il a tourné une autre fin pour l'ultime scène de la saison 2 de Sex Education. Cette scène ne voyait cependant pas Otis (Asa Butterfield) et Maeve (Emma Mackey) tomber dans les bras l'un de l'autre. Il explique avoir expliqué aux acteurs : "Otis, fais comme si tu viens de voir Maeve. Maeve, fais comme si tu viens de voir Otis". Les téléspectateurs auraient donc pu voir un grand sourire sur leurs deux visages, laissant penser qu'ils se sont vus ou - au moins - que Maeve est au courant du message d'Otis (c'est d'ailleurs l'une des théories des fans).

Pourquoi cette fin a-t-elle été coupée au montage ?

Au final, ce n'est pas cette fin qui a été retenue et Ben Taylor a dévoilé pourquoi. Selon lui, il n'était pas nécessaire de donner un "happy end" à chaque personnage. "Vous pensez que c'est ce que vous voulez mais ce n'est pas le cas. C'est une chose à laquelle je pense constamment car on veut de la série voit satisfaisante et enrichissante et tout ça. Ils n'ont pas cette fin mais cinq minutes avant, Eric a un moment avec Adam qui, pour moi, est un très beau geste romantique" déclare-t-il. Dans le final, Adam (Connor Swindells) révèle ses sentiments à Eric (Ncuti Gatwa) devant tous leurs camarades de classe.

"Eric et Adam ont ce moment. Mais si on donne ces moments à tout le monde, ce serait un peu trop mièvre. Les gens que ça a le plus énervé, c'est Emma et Asa. Ils veulent vraiment que ça se termine bien pour leurs personnages. Mais on ne va pas avoir ça tout de suite" ajoute le réalisateur. Netflix n'a toujours pas annoncé un possible renouvellement pour une saison 3 mais la créatrice, Laurie Nunn, a confié être en train d'écrire les nouveaux épisodes.