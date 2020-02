Serena (Les Ch'tis) maman : elle a accouché de son premier enfant

En couple depuis six ans, Giuseppe et Serena filent le parfait amour et leur relation vient de passer une étape importante : la naissance de leur premier enfant. La jeune maman, vue dans Les Ch'tis et L'Île des vérités 4, a annoncé la très bonne nouvelle quelques jours après l'arrivée de sa petite fille.

Serena (Les Ch'tis) et Giuseppe parents pour la première fois