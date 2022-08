Senna (Secret Story 4) : fini la télé-réalité, découvrez sa reconversion étonnante

En 2010, Senna débarque dans Secret Story 4 accompagné de deux anciennes conquêtes : Stéphanie Clerbois, maintenant candidate de Mamans et Célèbres et maman de deux enfants, et Coralie. Après un petit flirt avec Julie Ricci, il se met en couple avec Amélie Neten et leur relation est très passionnelle. Le fameux "ça va Senna" deviendra même mythique ! Leur aventure continue un peu à l'extérieur et ils participent ensemble à la première saison des Anges, après laquelle ils se séparent définitivement.

"C'est une bonne reconversion, j'adore ce que je fais"

Le beau gosse s'éloigne alors un long moment des écrans, avant de faire son come-back dans Les Anges 9 en 2017. Depuis, celui qui a mis un râteau à Mélanight, se tient bien éloigné des projecteurs. "Je reste tous les jours au top, au top du toit. Je suis couvreur en bâtiments maintenant. C'est un beau métier. C'est vraiment un métier artisanal qui se perd. C'est une bonne reconversion, j'adore ce que je fais. C'est surtout très terre à terre. J'avais l'envie, mais surtout le besoin d'avoir quelque chose de très terre à terre. Déjà non seulement apprendre un métier, mais aussi faire quelque chose que j'aime. Et même en termes d'estime de moi-même, c'est quand même important. Je me sens vachement plus épanoui et vachement plus serein dans ce que je fais maintenant", a confié le père de famille dans une interview accordée à Gossip Room.

Mais bonne nouvelle pour ses fans, Senna n'est pas fermé à un retour à la télé, mais sous certaines conditions. Il lui faut un programme "fun avec des gens bien et un gain à la clé". Alors aurons-nous droit à un nouveau come-back ? Affaire à suivre !