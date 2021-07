Selena Gomez rayonnante et sans retouche pour sa collection de maillots de bain body positive

La ligne de Selena Gomez X La'Mariette, à retrouver ICI, vous propose un maillot une pièce à 119 dollars (environ 100 euros), deux maillots deux pièces, dont les bas à 49 dollars et les hauts entre 59 et 63 dollars, et un paréo à 55 dollars.

Engagée pour le body positive

Alors oui, les prix ne sont pas donnés, mais l'actrice a préféré privilégier la qualité de ses produits et le choix des couleurs, important pour coller à l'image positive de la collection : "Pour cette collection, je voulais m'éloigner des couleurs auxquelles je suis habituée, comme le rouge et le blanc. Le violet me semblait différent et nous avons ajouté des touches de couleur comme le vert et les néons ici et là. Il devient vraiment votre propre costume, quelle que soit la façon dont vous le portez", confie-t-elle à Page Six.