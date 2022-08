Selena Gomez en couple avec un célèbre ex de Kylie Jenner ? Rumeurs après une sortie en boîte

Selena Gomez aurait-elle enfin retrouvé l'amour après sa rupture avec Justin Bieber et sa relation avec The Weekend ? Il y a quelques jours, l'actrice de Only Murders in the Building est apparue très proche du producteur italien Andréa Iervolino.

Des rumeurs de couple se sont donc rapidement mises à circuler, mais elles ont été démenties. "Selena et Andrea ne sont que des amis", a déclaré une source proche à Us Weekly, avant d'ajouter : "Elle sort avec des gens et garde ses options ouvertes avec quelques mecs".