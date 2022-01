Selena Gomez "ne se trouvait pas assez jolie" : elle se confie sur ses complexes et sa santé mentale

Selena Gomez sur les dangers des réseaux : "J'avais l'impression de ne pas être assez jolie", "je pensais avoir besoin de maquillage"

Côté carrière, Selena Gomez s'est fait connaître dans Les Sorciers de Waverly Place sur Disney Channel et a depuis continué l'acting dans des séries comme récemment Only Murders in the Building, mais a aussi tourné dans plusieurs films, dont Un jour de pluie à New York. Elle est aussi devenue productrice, notamment avec 13 Reasons Why. Et l'actrice est aussi toujours chanteuse, Selena Gomez a d'ailleurs sorti son premier EP en espagnol Revelación. La star a même lancé sa propre marque de maquillage, Rare Beauty, et multiplie aussi les engagements.

Malgré ce CV impressionnant, Selena Gomez a appris à lutter contre les complexes, la dépression ou encore sa bipolarité. Interviewée dans le magazine InStyle, elle a notamment parlé des dangers des réseaux sociaux qui lui ont donné des complexes et ont joué sur sa santé mentale : "À un moment donné, Instagram est devenu mon monde entier, et c'était vraiment dangereux". "Au début de mes 20 ans, j'avais l'impression de ne pas être assez jolie. Il y a eu toute une période de ma vie où je pensais avoir besoin de maquillage et où je ne voulais jamais être vue sans" a-t-elle avoué.