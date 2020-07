Secret Story 12 en approche ? TF1 met les choses au clair face aux rumeurs

TF1 calme le "fake"

Sur Twitter, TF1 a tout simplement retweeté la rumeur avec les supposés messages privés entre l'internaute et la chaîne. Et en une seule phrase, TF1 a calmé tout espoir de retour imminent de Secret Story : "Bonjour, ceci est un fake. Bonne journée". Voilà qui est dit ! Le célèbre programme avec la Voix et les secrets n'est donc pas prévu pour 2020. Une saison 12 ne serait pas du tout en préparation, malgré l'envie des fans. Et malgré aussi l'envie de Christophe Beaugrand, qui avait fait un appel du pied à la prod en 2019. "J'espère que cette émission pourra revenir parce que j'y suis très attaché" avait-il notamment confié à Buzz TV, précisant que si la chaîne et la production n'avaient pas reconduit Secret Story, c'était à cause de son coût.

Pour rappel, l'émission culte s'est arrêtée à la saison 11, avec la victoire de Noré, qui attend un bébé avec Kamila.