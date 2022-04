Sarah Lopez clashe Tom Brusse : "J'ai honte d'avoir pu croire en un homme comme ça"

Sarah Lopez est décidément malchanceuse en amour... Après ses échecs avec Jonathan Matijas et Vincent Queijo, la jeune femme a connu une nouvelle désillusion avec Tom Brusse. Tout avait pourtant commencé comme un conte de fée. Ils sont tombés fous amoureux sur le tournage de 10 couples parfaits 5, et leur amour avait continué à l'extérieur. Ils pensaient même à avoir des enfants ensemble. Mais, malheureusement Tom a gâché cette relation idyllique en intégrant la version espagnole de Secret Story. En effet, l'ancien prétendant des Princes de l'amour s'est rapproché dangereusement d'une certaine Sara, avant de se mettre réellement en couple avec elle et de larguer Sarah Lopez en direct lors d'un prime. Ce jeudi, 31 mars 2022, Tom a quitté la maison des secrets et a encore eu une attitude qui a brisé le coeur de son ex.

"J'ai honte"

D'après le blogueur Vaarruecos, le candidat de télé-réalité portait lors de sa sortie, la veste dans laquelle Sarah lui avait laissé un mot d'amour et n'a pas hésité à embrasser langoureusement sa nouvelle chérie avec. Dans le programme, il aurait également dit qu'il était impossible pour lui de continuer avec Sarah et que "ce n'était pas un crime de ne plus être amoureux".

Après avoir eu vent de toutes ces révélations, celle qui était déjà apparue en larmes sur les réseaux sociaux, a une nouvelle fois exprimé sa colère et sa déception en story Instagram. "Un dégoût, et ça continue sur la lancée... J'ai honte d'avoir pu croire en un homme comme ça" a-t-elle écrit, avant de conclure : "RÉPUGNANT, c'est le seul mot qui me vient à l'heure actuelle. OFF"