Ce trailer bat les vidéos les plus dislikées de Jake Paul et PewDiePie... Mais pourquoi ?

Vidéo la plus détestée de 2019 avec plus de 18 millions de dislikes, le Youtube Rewind va-t-il se faire détrôner en 2020... par la bande-annonce du film Sadak 2, dévoilée mardi dernier ? C'est en tout cas bien parti ! Seulement 24 heures après sa sortie, "Sadak Two Trailer" est devenu la vidéo la plus dislikée en Inde avec 9,2 millions de dislikes... et ça ne cesse de grimper !

Le trailer du film Sadak 2 bientôt vidéo la plus dislikée de Youtube ?

C'est aussi le trailer vidéo le plus disliké de Youtube, dépassant celui de "Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer". Et ça va encore plus loin : elle est entrée dans le top 10 des vidéos les plus dislikées de la plateforme, prenant la 7e position. A titre de comparaison, Sadak 2 a dépassé le clip "Baby" de Justin Bieber (11,58 millions de dislikes), la vidéo "It's Everyday Bro" de Jake Paul (5,3 millions) ou encore celle de PewDiePie "Can this video get 1 million dislikes" (4,89 millions).

Pourquoi autant de haine ?

Pourquoi autant de haine pour cette suite du film de 1991 qui raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi, Ravi (Sanjay Dutt), qui tombe amoureux de Pooja (Pooja Bhat), une jeune femme contrainte à la prostitution par Maharani (Sadashiv Amrapurkar) ? Le Vishva Hindu Parishad (VHP, une organisation nationaliste) reproche au film d'aller à l'encontre des sentiments Hindu, alors que les personnages rencontrent un "fake Sadhu" (ascète hindou qui a renoncé à toute attache de la vie matérielle pour se consacrer uniquement à sa quête spirituelle), lequel s'avère être le mauvais personnage du film.

Népotisme, plagiat...

De plus, VHP a dénoncé le" népotisme" (favoritisme) prévalent à Bollywood, notamment concernant deux acteurs principaux. Alia Bhatt est la fille du réalisateur de renom Mahesh Bhatt et de l'actrice Soni Razdan, alors qu'Aditya Roy Kapur est le frère du producteur Siddharth Roy Kapur, fondateur de Roy Kapur films. Un népotisme qui aurait, selon les fans de Sushant Singh Rajput, mort le 14 juin dernier, poussé Sushant à bout. Pour rappel, l'acteur souffrait de dépression depuis six mois avant de se suicider. Mahesh Bhatt s'est également retrouvé sous le feu des critiques après des allégations disant que la petite amie de Sushant, a été fortement influencée par Bhatt, qui l'aurait "guidée" dans sa relation avec le défunt acteur. Ils veulent donc rendre justice à l'acteur.

Autre controverse : le producteur de musique Shezan Saleem accuse le film de plagiat pour la chanson Ishq Kamaal, copiée sur sa chanson Rabba Ho, datant de 2011. Bref, les nombreux commentaires haineux qui s'ajoutent à ces dislikes sont nombreux et certains internautes appellent même à boycotter le film lors de sa sortie sur la plateforme OTT de Disney Hotstar le 28 août prochain...