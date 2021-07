Sabrina Perquis positive au coronavirus malgré 3 doses de vaccin : sa nouvelle opération annulée

Sabrina Perquis positive au coronavirus

Atteinte de la mucoviscidose, Sabrina Perquis a vu sa vie sauvée il y a 13 ans lorsqu'elle a reçu une greffe des poumons, mais son combat contre la maladie n'est pas terminé pour autant. À la fin du mois de juin, l'ex-candidate de Secret Story a annoncé devoir subir une nouvelle opération pour retirer une tumeur repérée sur son thymus. Une nouvelle opération qui devait avoir lieu le 21 juillet 2021, mais elle a finalement été annulée. La raison ? Sabrina Perquis est positive au coronavirus malgré ses 3 doses de vaccin.

Elle a donc été renvoyée chez elle en isolement. Son intervention est donc reportée de quelques semaines : "J'espère que je ne vais pas développer une forme sévère. Normalement, non (...) Ce matin je me suis réveillée avec de grosses brûlures à la trachée. J'ai vraiment super mal. Ça me plaît moyennement dans la mesure où ce n'est pas loin des poumons. Donc je n'ai pas envie que ça touche mes poumons qui vont très bien", a confié Sabrina Perquis, en story sur Instagram, avant de préciser qu'elle est plus inquiète pour son fils, Loès, âgé de 18 ans, qui semble lui aussi avoir attrapé le nouveau variant du Covid-19.

"On espère tous que je ne développe pas une forme sévère"

La jeune maman a ensuite expliqué : "Les symptômes sont montés d'un coup. Ca me brûle, c'est atroce. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai à moitié fait un malaise entre la chaleur et la fièvre (...) J'essaie de rester active au maximum. Je suis sous antibiotiques. Je suis rentrée à la maison et on m'a mis en place un protocole qui s'appelle Covid home. C'est pour les personnes à risque, avec des numéros d'urgence à disposition. Si je respire mal, il faut que je les appelle en urgence. J'ai quand même 3 doses de vaccin donc on espère tous que je ne développe pas une forme sévère." L'opération de Sabrina Perquis est donc "reportée à la rentrée" pour "ne prendre aucun risque". On lui souhaite un bon rétablissement.