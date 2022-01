Rym Renom maman d'un bébé prématuré : "Ce sont des petits bébés avec une force incroyable"

Ce mardi 25 janvier, Rym a une nouvelle fois donné de ses nouvelles lors d'un questions/réponse avec ses fans. A la question "Comment te sens-tu ?", elle répond : "Je me sens chanceuse de pouvoir être avec ma fille Alma... Chanceuse d'avoir accouché à temps, même si le séjour à l'hôpital est long, je sais que c'est pour notre sécurité et, sincèrement, le personnel est top. Du coup, on se sent moins seule". Si celle qui a rencontré le père de ses enfants dans La Villa des coeurs brisés est heureuse, elle souffre du manque de sa première fille, Maria-Valentina : "Alma me rend heureuse... Mais mon coeur est aussi triste car Maria me manque énormément. J'en pleure à chaque fois que j'imagine sa tête, mais c'est pour mieux nous retrouver après".