Romain (Mariés au premier regard 4) : son message intriguant à Delphine pour leurs 1 an de mariage

Si tout le monde part du principe que Delphine et Romain sont séparés, les deux candidats de Mariés au premier regard n'ont jamais réellement confirmé leur rupture. Bien sûr, le fait qu'ils ne s'affichent plus ensemble, qu'ils se sont désabonnés du compte Instagram de l'autre ou qu'ils suppriment leurs photos d'eux ensemble ne laissent aucun doute. Néanmoins, cela n'a jamais été officialisé. La jeune mariée confirmait sur Instagram qu'ils traversaient une période difficile, et laissait entendre qu'ils étaient simplement en pause, rien de plus. "Je ne vous cache pas qu'en couple, il y a des hauts, il y a des bas. Chacun a besoin de trouver ses marques, chacun a besoin de trouver son rythme. C'est pour ça qu'en ce moment, on ne se montre pas trop avec Romain sur les réseaux sociaux. On avait besoin de prendre du recul, tout simplement."

Romain a-t-il confirmé sa rupture avec Delphine ?

Et si Romain venait de confirmer leur séparation ? Alors que ce vendredi 26 juin 2020 est la date du premier anniversaire de leur mariage sous les caméras de M6, le pote de Toto le Marseillais est revenu sur ce jour magique : "Il sera beaucoup plus facile de l'écrire aujourd'hui que demain... Il y a 1 an jour pour jour j'étais là, dans la chambre d'hôtel, soleil tapant et jambes croisées, c'était la veille... veille d'un jour si important dans la vie d'un homme, celui de son mariage... Très spécial quand même car je ne connaissais ni la marié ni sa famille... mais au fond, j'étais zen, détendu, comme si en réalité je savais que tu allé me plaire comme si c'était une évidence, comme si je t'avais déjà imaginé, déjà embrassé..."

Il laisse ensuite un beau message à Delphine, sa femme : "L'évidence, la chose à laquelle nous nous soyons raccrochés durant nos moments de doutes et d'interrogations, la chose à laquelle tous le monde a cru dès le départ et surtout la chose à laquelle j'ai pensé au premier regard quand je t'ai vue arriver le lendemain, dans ta robe à paillettes, longue traîne et diadème... Ton sourire, à la fois timide et très charmeur, qui m'a, pour la première fois durant cette expérience, plongé dans le doute et la déstabilisation..."

"Qu'importe les circonstances actuelles, qu'importe la finalité de cette belle histoire"

Une fois encore, s'il ne confirme pas officiellement leur rupture, le candidat qui a répondu à ceux qui le trouvent intéressé par la télé-réalité laisse entendre que leur histoire est aujourd'hui finie : "Alors qu'importe les circonstances actuelles, qu'importe la finalité de cette belle histoire, aujourd'hui je classe ce moment parmi les plus beaux de ma vie, je l'introduis dans mon schéma de vie où l'inattendu et le destin en sont des piliers... Alors en cette veille d'anniversaire je te remercie d'avoir été là, de m'avoir supporté et surtout de m'avoir ouvert ton coeur au fur et à mesure de nos regards. 'Je regarde ; j'apprécie et surtout j'enregistre...' Merci à toi... Merci à vous !". Une belle déclaration à laquelle Delphine n'a pas encore réagi de son côté. Pourraient-ils se laisser une seconde chance ?