Riverdale : un acteur de la série s'est marié, découvrez les photos du mariage !

Les acteurs de la série ont partagé des photos et des vidéos dans leurs stories Instagram. Camila Mendes a déclaré, en postant des images du couple marié : "Félicitations au couple le plus mignon du monde". Drew Ray Tanner a lui aussi écrit : "Et bien sûr félicitations à Casey Cott et Nichola Basara. Je vous aime".

Vanessa Morgan a posé avec Clara Berry, qui est en couple avec KJ Apa (et qui seraient mariés en secret d'après des rumeurs). "Sortie des mamans pendant que Riv et Sash dorment" a précisé l'actrice, Riv étant pour son fils River et Sash pour Sasha Vai Keneti, le bébé de Clara Berry et KJ Apa.

Casey Cott précise que c'est son frère qui a officié la cérémonie de mariage

Casey Cott et Nichola Basara ont été unis par Corey Cott, star de Broadway et grand frère de Casey Cott. L'interprète de Kevin dans Riverdale avait révélé à US Weekly : "Il va nous marier, ce qui est vraiment cool. Donc on est vraiment excités qu'il soit très impliqué. (...) Nous sommes très proches de tous nos frères et soeurs, et nous avons pensé que ce serait un bon rôle pour lui. Et il connaît toujours son rôle quand il est casté. Donc on l'a casté".