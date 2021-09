Riverdale saison 5 : Josie de retour ou star d'un spin-off ? Ashleigh Murray donne son avis

En 2019, Ashleigh Murray quittait Riverdale afin de rejoindre le casting du spin-off, Katy Keene. Malheureusement, la série portée par Lucy Hale était annulée après une seule saison. Suite au coup de gueule de Vanessa Morgan lors du mouvement Black Lives Matter, le créateur de la série, Robert Aguirre-Sacasa, avait promis de rendre hommage aux personnages de couleur délaissés. Parmi eux ? Les Pussycats. Personnages importants du début de la série, Melody, Val et Josie ont peu à peu disparu sans laisser de trace. L'épisode 15 de la saison 5, dispo depuis ce jeudi 9 septembre sur Netflix, marquait leur retour.

Que deviennent les Pussycats ?

Ce nouvel inédit de Riverdale nous permettait donc de retrouver les trois personnages et de donner de leurs nouvelles. Alors, que deviennent les Pussycats ? Melody (Asha Bromfield) a abandonné ses études de droits pour écrire un roman, prochainement adapté au cinéma. Val (Hayley Law) est devenue une artiste et est en couple. Quant à Josie (Ashleigh Murray) ? Elle est devenue une vraie star de la musique et est en pleine tournée mondiale. Si elle fait son retour à Riverdale, c'est à cause de la mort de son père. A la fin de l'épisode, Josie quittait la ville pour se rendre à la Nouvelle-Orléans où son père était lié à de sombres affaires.

Josie de retour ou star d'un spin-off ? Ashleigh Murray répond

Une intrigue qui pourrait servir pour un possible spin-off. On le sait, les scénaristes de Riverdale seraient en pleine préparation d'une nouvelle série dérivée, après le flop de Katy Keene. Interrogée à ce sujet par Entertainment Tonight, Ashleigh Murray a expliqué ne "pas savoir" si cela pourrait être possible : "Ce n'est pas ma décision (...) S'ils veulent faire cela, je suis sûre que nous le saurons bientôt, comme tout le monde d'ailleurs".

Ashleigh Murray s'est aussi confié sur un possible retour de Josie dans Riverdale... mais elle n'est pas très optimiste à ce sujet. "J'ai l'impression que j'ai pu faire quelque chose qui est épanouissant pour Josie et pour moi personnellement. Si quelque chose de nouveau arrivait à l'horizon... je ne sais pas, on verra. Ça dépendra de quoi il s'agira et si c'est une histoire qui me semble méritée" a déclaré la star.