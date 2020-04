Riverdale saison 4 : Hiram est-il vraiment malade ? 3 théories

Le karma a-t-il enfin frappé à Riverdale ? Après des années de manipulation et de coups bas, Hiram Lodge (Mark Consuelos) semble souffrir d'une grave maladie. On dit bien semble car certains internautes n'y croient toujours pas malgré son état qui se dégrade d'épisode en épisode. Mais puisqu'on est habitués aux mensonges, il ne serait pas si étonnant qu'il veuille encore manipuler Veronica. Alors, fake ou pas ? Voici trois théories autour du personnage.

1. Il est bien malade (et il va mourir)

Première théorie : Hiram est bien malade et il va même mourir des suites de sa maladie. Même si Hiram pourrait bien faire semblant, n'est-ce-pas touchy d'inclure dans une série une fausse maladie à des fins scénaristiques et ainsi manquer de respect aux personnes qui en sont réellement atteintes dans la vie ? OK, Riverdale nous a habitué aux intrigues tirées par les cheveux mais on espère qu'ils n'iront pas jouer sur ce terrain là. Autre idée qui laisse penser à une possible mort d'Hiram : le fait que Hermione ne soit plus présente en saison 5. Le départ de Marisol Nichols a été annoncé mais pas celui de Mark Consuelos. Peut-être pour jouer le suspense sur son état de santé justement.

2. Hiram empoisonné ?

Et si Hiram ne mentait pas sur sa maladie... mais qu'il n'était pas réellement malade ? Sur Reddit, DadNoRom a évoqué une théorie intéressante : Hiram pourrait être empoisonné par une personne de son entourage. Et si c'était Hermione et qu'elle se faisait prendre, ce qui pourrait expliquer son absence dans la saison 5 ? Cela permettrait aussi à Hiram d'aller rapidement mieux sans guérison miraculeuse.

3.Il ment à Veronica

Troisième option qui semble celle que préfèrent les fans : Hiram ment encore une fois à Veronica et n'est pas du tout malade. Mais dans quel but ? Veut-il la forcer à rester à Riverdale ? En tout cas, des déclarations de Lucy Hale semblent indiquer que Hiram est bien toujours vivant dans le futur. L'actrice et star du spin-off Katy Keene dont l'action se déroule 5 ans après celle de Riverdale, expliquait en février que Hiram Lodge sera de passage dans Katy Keene. Traduction : il ne devrait pas mourir.

La saison 4 de Riverdale, raccourcie à cause du Coronavirus, revient le 30 avril sur Netflix en France.