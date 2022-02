Rihanna et ASAP Rocky bientôt mariés ? Un proche du couple l'affirme !

Après le bébé, le mariage ?

La star internationale, qui a récemment présentée ses excuses après avoir été accusée de blasphème, ne compte pas s'arrêter là ! D'après le Mirror, cette grossesse lui aurait donné des envies de mariage. "Rihanna est totalement folle d'ASAP. Ils ont un lien très fort et Rihanna a toujours été assez traditionnelle. Ils vont se marier, c'est certain. Elle a expliqué à ses proches qu'elle voulait rester avec lui pour la vie, et ASAP lui a dit pareil" a déclaré une source proche du couple au journal britannique, avant de préciser que la cérémonie devrait avoir lieu à la Barbade car les futurs parents ont tous les deux de la famille là-bas et que le pays "tient une place très spéciale dans leur coeur".