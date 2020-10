Rihanna accusée de blasphème : elle présente ses excuses à ses "frères et soeurs musulmans"

"Je suis incroyablement démoralisée"

Après les excuses de la DJ Coucou Chloe, à l'origine de Doom, c'est au tour de Rihanna donc de s'être excusée. La star a ajouté dans son mot d'excuses se sentir très mal par rapport à cette histoire de blasphème : "Nous comprenons que nous avons blessé beaucoup de nos frères et soeurs musulmans et je suis incroyablement démoralisée par cela". "Je ne joue pas avec un quelconque manque de respect envers Dieu ou une quelconque religion et donc l'utilisation de la chanson dans notre projet était complètement irresponsable" a-t-elle aussi déclaré.

Rihanna a précisé qu'elle fera attention à l'avenir à ne plus faire ce genre d'erreur : "En allant de l'avant, nous ferons en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus jamais. Merci pour votre pardon et votre compréhension".