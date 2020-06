Revenge : pas de reboot pour la série, ABC annule le projet

Diffusée entre 2011 et 2015 sur ABC aux Etats-Unis, Revenge racontait l'histoire de vengeance d'Emily Thorne dont le vrai nom était Amanda Clarke. De retour dans les Hamptons, elle se rapprochait des Grayson pour venger la mort de son père, décédé en prison (mais en fait pas vraiment) après avoir été faussement accusé de terrorisme. Mi-série dramatique mi-soap, Revenge avait passionné les téléspectateurs et révélé au public Emily VanCamp, vue depuis dans les films Marvel et actuellement au casting de The Resident, dont la saison 2 diffusée sur TF1 vient de partir en pause.

Le reboot de Revenge n'aura pas lieu

Certains fans étaient donc plutôt excités à l'idée de retrouver l'univers de la série avec un reboot. Annoncé en novembre dernier, le projet était censé être une sorte de suite qui aurait suivi une jeune latina qui débarquait à Malibu pour se venger contre une entreprise pharmaceutique après le meurtre de sa mère, biochimiste. L'héroïne devait être guidée dans sa vengeance par un personnage de Revenge dont l'identité n'avait pas été dévoilée mais beaucoup pensaient qu'il s'agissait de Nolan Ross, joué par Gabriel Mann.

Un projet qui ne verra donc finalement pas le jour. Ce lundi 29 juin, TVLine explique que ABC a renoncé à la série qu'elle préparait pour la saison 2020/2021. Une information également confirmée par d'autres médias américains. Si la série vous manque, PRBK vous dévoile ce que deviennent les acteurs de Revenge.

Les autres séries qui ne verront pas le jour sur ABC

Le reboot de Revenge n'est pas le seul projet écarté par la chaîne. ABC a également décidé de ne pas donner suite pour trois autres pilotes : thirtysomething(else), suite de la série Thirtysomething (Génération Pub en français) dans laquelle on devait retrouver Chris Wood ; The Brides, série de Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale) avec Gina Torres qui devait réinventer l'univers de Dracula ainsi que Valley Trash avec Jason Lee. Cependant, Deadline précise que thirtysomething(else) et The Brides pourraient être rachetés par une autre chaîne ou plateforme.