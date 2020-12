Réveillon du nouvel an : voilà ce qu'on risque si on ne respecte pas le couvre-feu

Voilà ce que vous risquez si vous ne respectez pas le couvre-feu le soir du réveillon

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé des nouvelles mesures du gouvernement liées à la pandémie de coronavirus, dont un potentiel couvre-feu avancé à 18 heures pour 20 départements en France. En attendant, le couvre-feu national sera toujours en vigueur pour le réveillon du nouvel an. Pour la Saint-Sylvestre, vous n'êtes donc pas autorisés à circuler dans la nuit entre 20 heures ce jeudi 31 décembre 2020, et 6 heures du matin ce vendredi 1er janvier 2021. Que risquez-vous si vous ne respectez pas ce couvre-feu qui concerne toute la France ? Une amende de 135 euros par personne, voire une amende de 1 500 euros s'il s'agit d'une récidive. Une amende qui peut même aller jusqu'à 3 750 euros et 6 mois de prison si vous avez déjà fait 3 déplacements interdits en 1 mois. Et attention, plus de 100 000 policiers seront mobilisés pour cette soirée de fête.

Quelles sont les solutions pour éviter de payer une amende le soir du réveillon du jour de l'an ? Respecter le couvre-feu. Comment ? Faire une nuit blanche en faisant la fête toute la nuit (en respectant absolument les gestes barrières) pour rentrer après 6 heures du matin le 1er janvier 2021. Ou tout simplement dormir sur place. Dans les deux cas, où que vous soyez à la soirée du 31 décembre 2020, chez votre petit(e) ami(e), vos potes ou encore vos parents, il faudra y rester entre 20 heures et 6 heures le lendemain. Et n'oubliez pas non plus qu'il faudra 6 personnes maximum, une mesure préventive contre la Covid-19 conseillée par le gouvernement.

La liste des exceptions pour pouvoir circuler pendant le couvre-feu

Cependant, il y a certains déplacements qui seront autorisés malgré le couvre-feu entre 20 heures et 6 heures. Mais vous devrez pour cela circuler avec une attestation de sortie dérogatoire (celle disponible depuis le 15 décembre sur le site du ministère de l'Intérieur) avec vos papiers d'identité.

Quels sont les déplacements autorisés ? Les "déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie", ceux "entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés", "pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants", "pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé", "pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative" ou "pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative".

En clair, vous pourrez sortir votre animal de compagnie dans votre quartier, aller chez le médecin, à l'hôpital ou dans une pharmacie de garde si besoin, ou encore aller travailler si vous bossez le soir du 31 décembre 2020. Mais toujours avec une attestation remplie et datée et vos papiers d'identité.