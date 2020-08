Reef Break : une saison 2 pour la série avec Poppy Montgomery ?

Pas de saison 2 pour Reef Break

Reef Break n'aura pas de saison 2 ! L'annonce est officielle depuis un petit moment puisque la série avec Poppy Montgomery (Cat Chambers), Ray Stevenson (Jake), Desmond Chiam (Wyatt) et Tamala Shelton (Petra) a été diffusée sur la ABC aux États-Unis entre le mois de juin et septembre 2019... et annulée en décembre de la même année.

Pour quelle raison ? À cause des audiences peu satisfaisantes : Reef Break ne dépassait pas la barre des 2 millions de téléspectateurs chaque semaine. Même si le score n'était pas catastrophique, il n'a pas permis au show, créé par Ken Sanzel, d'être renouvelé pour une saison 2 par la chaîne : il s'est donc arrêté au terme de l'épisode 13. Pas trop déçus ?

"Je voulais faire une série dans laquelle je ne serais pas une flic"

Cette décision a dû être un coup dur pour Poppy Montgomery, qui est fan de sa doublure française, puisqu'il s'agissait un peu du rôle de ses rêves et cette série était son idée : "J'aime surfer, je suis amoureuse de l'océan et je voulais faire une série dans laquelle je ne serais pas une flic, pour changer !"

Alors oui, l'ex-star d'Unforgettable et FBI : Portés disparus sait surfer, mais elle a eu recours à une doublure dans Reef Break pour réaliser les figures : "Les seules séquences de surf où je ne suis pas doublée dans la série, c'est quand je suis allongée sur la planche près du bord et que je nage vers les vagues."