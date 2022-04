Rayane Bensetti se filme avec un ours, Hugo Clément contre-attaque : "Il s'agit d'un ours exploité"

Rayane Bensetti s'amuse à nourrir un ours...

Ce dimanche 17 avril 2022, Rayane Bensetti a profité de son temps libre pour partir à la rencontre d'un ours et lui offrir quelques gourmandises. De quoi permettre à l'acteur de vivre une expérience inoubliable, qu'il a notamment partagée sur ses réseaux sociaux, et provoquer la colère d'Hugo Clément. Dès le visionnage de cette vidéo, le journaliste - qui milite régulièrement contre la maltraitance animale, n'a en effet pas hésité à monter au créneau afin de le critiquer pour cette action.

"Cher Rayane Bensetti, cet ours que vous nourrissez avec un chamallow passe sa vie enfermé dans des petits espaces et est contraint d'effectuer des numéros contre nature pour amuser le public, a-t-il notamment déploré alors même que Rayane Bensetti se mettait en scène en train de vivre sa meilleure vie au côté du mammifère. Ne participez pas à ça s'il vous plaît et ne laissez pas penser à vos abonnés que c'est normal".

... Hugo Clément l'attaque et critique cette pratique

Une attaque inattendue envers un moment qu'il pensait innocent, qui n'a donc pas manqué de faire réagir l'acteur. Dès le lendemain, à l'occasion d'une nouvelle story publiée sur Instagram, la star de la saga Tamara a souhaité rassurer tout le monde en affirmant que Valentin - c'est le prénom de l'ours, est "bien traité" et qu'il a la chance de posséder son propre "enclos verdoyant" dans lequel il peut se reposer quand il n'est pas appelé pour quelques numéros.

De quoi rassurer Hugo Clément ? Pas du tout. Abasourdi par cette réponse, celui-ci a immédiatement précisé que contrairement à ce que Rayane Bensetti affirme, l'histoire de l'animal ne serait pas aussi belle. Au contraire, l'ours serait en réalité exploité régulièrement et ne bénéficierait pas d'un bien-être optimal, "Valentin est bien connu des associations de protection des animaux, a martelé le journaliste. Il s'agit d'un ours exploité par son dresseur pour le divertissement, qui passe l'essentiel de sa vie sur les routes, dans des petits espaces".

Néanmoins, le reporter a par la suite tenu à rassurer son public, le calvaire de Valentin toucherait à sa fin. Tandis que son traitement est régulièrement suivi par l'association Aves France, il a rappelé qu'une récente loi adoptée par le gouvernement allait progressivement mettre fin à de telles pratiques. Enfin presque. Si dès 2023 "le dresseur de Valentin ne pourra plus le présenter au public", comme ce qui a été fait avec Rayane Bensetti, il pourra toujours contourner cette règle jusqu'en 2028 "dans le cadre d'un cirque itinérant".