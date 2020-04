Rap Fighters : le jeu mobile de baston façon octogone avec Booba, Kaaris, Jul, Aya Nakamura...

Rap Fighters te fait jouer à des octogones entre rappeurs

Les clashs et le rap game, c'est une grande histoire d'amour. Certains vont même jusqu'à se faire bannir d'Instagram comme Booba. Le duc de Boulogne devait même se battre contre Kaaris lors d'un octogone qui a été officiellement annulé. Les fans de rap vont donc kiffer Rap Fighters, un jeu mobile qui s'inspire directement des rappeurs français et de leurs bagarres. Il est dispo et 100% gratuit sur iPhone (App Store) et les smartphones Android (Google Play) depuis ce vendredi 24 avril 2020.

Si le nom de Rap Fighters fait penser au jeu vidéo à l'ancienne Street Fighter, en revanche les noms et les têtes des personnages sont carrément inspirés des artistes Booba, Kaaris, Jul, GIMS, Fianso, Lacrim, Maes, Aya Nakamura mais aussi de l'animateur Cyril Hanouna ou encore du boxeur Patrice Quarteron.

Les noms de ces 12 persos ? Ratpi et Zongo, les deux premiers avec lesquels vous pourrez jouer et qui rappellent Booba et Kaaris. Ensuite vous pourrez débloquer La Crème, Maitre Gifles, Cyril Lamoula, Le 100, Yaya Sauce -Samouraï, Maïs, L'affranchi, Calesh, La Belette et Kanasson.