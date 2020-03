Ragnarök saison 2 : c'est officiel, la série de Netflix aura une suite

Certaines séries Netflix ont plus de chance que d'autres. Marianne et Spinning Out ont été annulées après une saison seulement mais la plateforme n'a pas décidé de se débarrasser de toutes ses nouveautés. La preuve : Mortel aura bien une saison 2 tout comme The Witcher dont les futurs épisodes sont attendus pour 2021.

La saison 2 de Ragnarök en approche

C'est aussi officiel depuis quelques heures : Ragnarök aura bien une saison 2 sur Netflix ! C'est le compte de See What's Next qui suit l'actualité des séries de la plateforme qui a annoncé la bonne nouvelle avec une photo. On peut y lire "Ragnarök saison 2" avec une image de Fjor (Herman Tømmeraas). La date de sortie de cette seconde saison de la série norvégienne n'a pas été annoncée mais il faudra sûrement attendre 2021 pour retrouver les habitants d'Edda.