QUIZ As-tu bien suivi l'année 2020 ? 20 questions pour le prouver

Avec quel morceau Wejdene s'est-elle fait connaître ?

Dans quelle série Anya Taylor Joy a-t-elle cartonné en 2020 ?

A quelle date a commencé le premier confinement en France ?

Quel personnage n'était pas présent dans Mask Singer 2 ?

Comment s'appelle le héros à incarner dans le jeu Assassin's Creed Valhalla ?

Quel couple a organisé une fausse rupture ?

Quel Youtubeur français signe la vidéo la plus vue sur YouTube en France en 2020 ?

Quel manga a battu tous les records cette année au Japon ?

Quelle fonctionnalité ressemblant aux stories d'Insta a été lancée sur Twitter ?

Quelle candidate de télé-réalité n'a pas eu un bébé en 2020 ?



Qui a remporté The Voice 9 ?

Combien de grands électeurs Joe Biden a-t-il obtenu face à Donald Trump ?

Quelle candidate de télé-réalité a eu le droit à sa chanson ?

Combien de jeux Animal Crossing sont sortis (sans compter les jeux dérivés) avant Animal Crossing : New Horizons ?

Quelle grande enseigne de supermarché a lancé une paire de basket en 2020 ?

Quel film français a fait le plus d'entrées au cinéma ?

Lequel de ces personnages n'est PAS présent dans La Flamme ?

Dans quelle émission Alix et Benjamin se sont-ils séparés ?

Quel est le titre du livre de Léna Situations sorti en 2020 ?

On va pas se le cacher, quand t'as entendu "confinement" tu as surtout compris "Streaming & Chill". Du coup, comme le prouve ton résultat, si tu n'étais pas totalement déconnecté(e) du monde réel, t'as quand même surtout passé ton temps à poncer le catalogue de Disney+ et à participer aux défis musicaux sur Tik Tok. En même temps, t'as retenu le principal : 2020, une année à oublier.

Rien ne t'échappe

Bravo, t'as parfaitement suivi l'actualité en 2020. On aimerait te serrer la main mais, règle de distanciation sociale oblige, on va se contenter de t'applaudir. Et promis, nos applaudissements sont plus sincères que tes voisins au balcon à 20h et dehors à 21h durant le confinement. Allez, profite de tes vacances pour te reposer et te mater quelques téléfilms de Noël, tu l'as bien mérité. Mais prépare-toi quand même, 2021 s'annonce encore une fois chargée !