Quand les designers créent des masques version luxe, bonne ou mauvaise idée ?

Les recherches pour les masques sur Internet ont grimpé de 496% au cours du premier trimestre 2020. C'est ce qu'affirme Lyst, le moteur de recherche spécial mode. Déjà, avant la pandémie de coronavirus, les masques s'invitaient dans les collections. On peut par exemple citer ceux imaginés par Marc Jacobs et Richard Prince pour Louis Vuitton, ceux de Rick Owens, Alexander Wang, QIAODAN ou encore de la collab Nike x Alyx. Même Virgil Abloh, le créateur de Off-White, avait lancé des masques avec le logo de sa marque, vendus 95 dollars pièce. Et ils se sont retrouvés en rupture de stock (et sont désormais vendu 3 fois plus cher sur les sites de revente). Chez les stars aussi, en dehors des rappeurs, plusieurs artistes n'ont pas hésité à venir masqués sur les red carpet, comme notamment Billie Eilish, Miley Cyrus et Ariana Grande.

Et depuis le Covid-19, les masques et la mode font de nouveau bon ménage, mais pas avec la même signification. Alors que plusieurs marques ont aidé à lutter contre le coronavirus, soit en fabriquant des masques pour les soignants, soit en reversant leurs bénéfices pour les hôpitaux de France, voilà que de plus en plus de designers se lancent dans la création de masques stylés. L'idée ? Aider les gens à trouver des masques, à se protéger du virus, tout en leur apportant un peu de gaieté. Alors le masque, nouvel accessoire de mode à shopper pour le déconfinement du 11 mai 2020 ?

Plusieurs boutiques vendent des masques "home made"

Moins chers que ceux de Off-White, il y a par exemple ceux de Pierre Talamon. Ce tailleur dans le Marais les vend 15 euros pièce. Il a expliqué à l'AFP : "C'est tout à fait logique de l'introduire dans la garde-robe masculine. Cela risque de devenir un accessoire de mode".