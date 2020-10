Puretrend devient Purebreak Life : découvrez notre page Facebook lifestyle

Grande nouveauté ! Vous connaissiez Puretrend pour les sujets mode, beauté et haute couture. Désormais, la page Facebook de Puretrend bascule sur une autre thématique et rejoint Purebreak. Elle sera désormais consacrée à des contenus beaucoup plus axés sur le lifestyle. La page Puretrend se métamorphose ainsi en Purebreak Life. Vous y trouverez des vidéos et des photos good vibes mais aussi des sujets de société intéressants, qui font réfléchir, des posts qui vous inspireront au quotidien.

PRBK se déploie en effet beaucoup sur la partie lifestyle. Et c'est donc tout naturellement, avec ce développement important du lifestyle, que le site PRBK va avoir droit à une page Facebook dédiée à des contenus inspirants. Afin de ne rien rater, suivez-nous ICI sur notre nouvelle page Facebook Purebreak Life !