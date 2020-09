PS5 : le prix dévoilé... et c'est déjà la guerre pour les précommandes !

Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Hogwarts Legacy, Fortnite... Les jeux annoncés

Et ce n'est pas tout, la société nippone a même dévoilé les jeux qui sortent en même temps que la PS5, à savoir Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Call of Duty Black Ops : Cold War et Demon's Souls. Mais Sony a aussi annoncé les sorties des jeux Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom), Final Fantasy XVI (Square Enix), Five Nights at Freddy's Security Breach (Steel Wool Studios and ScottGames), New God of War title (Santa Monica Studio) et Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games), confirmant ainsi les rumeurs d'un jeu Harry Potter sur la PlayStation 5.