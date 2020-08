Call of Duty - Black Ops Cold War : Activision revient en force avec un nouvel opus spectaculaire

Guerre Froide pour Call of

Quoi de mieux qu'un nouvel opus Call of Duty pour se défouler et oublier cette horrible année 2020 ? Ça tombe bien, Activision vient d'officialiser la nouvelle avec une date de sortie : c'est le 13 novembre prochain que le développeur proposera aux gamers Black Ops Cold War, le nouvel épisode de sa cultissime franchise. Et encore une fois, ça s'annonce incroyable.

Sans surprise, Call of Duty: Black Ops Cold War sera porté par un mode multi-joueurs (qui sera présenté le 9 septembre prochain) ainsi qu'un mode Zombies, mais c'est bien sa version solo qui a de quoi nous intriguer ici. Et pour cause, l'histoire - une nouvelle fois portée par quelques héros désormais cultes comme Alex Woods, Frank Mason et Jason Hudson, nous renverra en 1981 et nous plongera en pleine Guerre Froide où les secrets, menaces et complots seront légions.

Une ambiance impressionnante

On peut le découvrir dans le trailer, Activision s'est retroussé les manches pour nous surprendre avec un jeu qui promet d'être plus badass que jamais. Tandis que l'action sera le maître mot de cet épisode et qu'un petit côté espionnage sera ajouté pour notre plus grand bonheur, Call of Duty: Black Ops Cold War pourra surtout compter sur une ambiance sombre et lourde à la manière des meilleurs films de genre de l'époque, avec notamment quelques décors, costumes incroyables et une mise en scène à couper le souffle.

Petit point important à retenir néanmoins : si ce jeu sortira bien sur PC, PS4 et Xbox One, les images du trailer sont tirées du potentiel de la future Playstation 5. Un petit détail qui pourrait faire la différence au moment de lancer le jeu cet automne sur nos consoles habituelles.