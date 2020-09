Priscilla Liaud : zoom sur la nouvelle chroniqueuse de TPMP

Il y a du mouvement sur C8 ! Pour cette rentrée 2020, Cyril Hanouna s'est lancé un challenge de taille : enchaîner 3h de direct avec Balance ton post! à 17h45, TPMP (Touche pas à mon poste) à 18h45, puis À prendre ou à laisser à 20h15. Pour cela, l'animateur sera accompagné de ses équipes qui accueillent de nouveaux visages. Ainsi, Balance ton post! accueillera Gaspard Gantzer, ex-candidat à la Mairie de Paris, Rokhaya Diallo, journaliste et militante et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.

Qui est Priscilla Liaud, la nouvelle chroniqueuse de TPMP

Du côté de TPMP aussi ça bouge ! Matthieu Delormeau a annoncé son départ après 5 années passées dans l'émission. Mais 1 de perdu, 10 de retrouvés : de nouveaux chroniqueurs ont rejoint l'équipe. Parmi eux, Booder, Noam qui s'était fait remarquer pendant le confirment avec son jeu "Questions pour un balcon", Patrice Laffont, ancien animateur de Fort Boyard et de Pyramide, Philippe Llado qui officie sur Nostalgie. Ce n'est pas tout : ce lundi 31 août, on a pu découvrir Priscilla Liaud, qui a tout de suite tapé dans l'oeil de Baba et des téléspectateurs. Mais qui est cette jolie brune qui poste de nombreuses photos sexy sur Instagram ?

Ancienne WAG, collègue de Maxime Guény...

L'équipe de TPMP ne lui est pas totalement inconnue puisqu'elle a rejoint Maxime Guény sur Radio VL et s'occupe de la rubrique sexe de l'émission Un Eclair de Guény sur VL médias. Elle a également été chroniqueuse sur Non stop people. Côté vie privée, elle a été en couple avec le footballeur Hérold Goulon (qui évolue aujourd'hui au poste de milieu défensif au Pahang FA, un club malaisien), avec qui elle a eu une fille prénommée Bella Joy (3 ans), et dont elle est séparée aujourd'hui. Bonne nouvelle pour certain(e)s peut-être : elle a confié être célibataire. Moins bonne nouvelle : elle veut le rester pour le moment. "Je ne veux plus rien pour le moment, je suis dégoûtée des mecs. Je veux juste un mec gentil". C'est tout ce qu'on lui souhaite.