Pretty Little Liars : Lucy Hale (Aria) au casting du reboot ? Elle répond à la rumeur

Il n'est (presque) jamais trop tôt pour faire revivre une série. La preuve avec Pretty Little Liars. Diffusée entre 2010 et 2017 aux US, le show a eu droit à 7 saisons et deux spin-offs qui n'ont pas vraiment convaincu les fans. Mais ça n'a pas empêché Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale, de vouloir faire revivre le show. Et HBO Max a dit oui : la plateforme proposera prochainement Pretty Little Liars : Original Sin, une nouvelle série inspirée de l'univers de PLL mais centrée sur des nouvelles liars et dans une nouvelle ville.

Non, Lucy Hale ne sera pas dans le reboot de Pretty Little Liars

Depuis l'annonce du projet, beaucoup de fans de la série originale se demandent si certains acteurs pourraient reprendre leurs rôles dans ce nouveau projet. Ce ne sera en tout cas pas le cas de Lucy Hale. L'interprète d'Aria a expliqué à Variety qu'elle ne sera pas cette nouvelle série... et elle ne sera pas la seule à être absente. "A ce que je sache, personne de la série originale n'est lié au projet" a confié l'actrice.

Traduction : on ne devrait pas y revoir Aria, Hanna, Emily ou bien Spencer. L'actrice a seulement expliqué que cette série devrait être encore plus dark mais ça, on le savait déjà ! Si vous aviez loupé l'info, découvrez tout ce que l'on sait sur Pretty Little Liars : Original Sin.

Que devient Lucy Hale ?

Aujourd'hui, Lucy Hale est d'ailleurs plutôt occupée. Après avoir joué dans Katy Keene, le spin-off de Riverdale annulé après une saison, l'actrice a retrouvé un rôle : elle est au casting de la série thriller Ragdoll disponible sur AMC+ aux Etats-Unis. Elle incarne une jeune détective qui mène l'enquête après le meurtre de six personnes retrouvées démembrées et recousues en un seul corps. Sympa ! Lucy Hale est habituée aux projets qui font un peu flipper puisqu'elle a aussi joué dans les films Action ou vérité avec Tyler Posey et Nightmare Island.