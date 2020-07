Pretty Little Liars : Emily et Alison réconciliées après leur divorce ? La créatrice se confie

Il y a une vie pour nos personnages préférés, même après la fin d'une série. En ce qui concerne Pretty Little Liars, on a eu des nouvelles des héroïnes soit dans le spin-off The Perfectionists soit via les réseaux sociaux officiels de la série. On a par exemple appris qu'Aria et Ezra étaient devenus parents ou bien que Spencer et Toby se sont mariés. Mais les fans de la série s'interrogeaient toujours sur le destin du couple Emily (Shay Mitchell) / Alison (Sasha Pieterse). Dans The Perfectionists, Alison et Emily divorcaient.

Emily et Alison sont bien de nouveau en couple

Si vous étiez fans du couple, rassurez-vous : Emily et Alison sont bien réconciliées. C'est I. Marlene King, la créatrice de Pretty Little Liars et The Perfectionists qui l'assure sur Twitter. Ce 1er juillet, en réponse à un tweet, elle a expliqué que tout va pour le mieux pour le couple. "Tout va bien pour Emison. Elles se sont retrouvées et s'aiment très fort. Et elles sont de très bonnes mamans, elles élèvent leurs filles pour être des femmes fortes qui sont fidèles à elles-mêmes et à leur identité" a écrit l'ex-boss de PLL.