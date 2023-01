Pour sa nouvelle émission de télé-réalité en direct, W9 mise sur une star de la chaine

C'est une première pour lui, mais ce n'est pas non plus une grosse surprise. Julien Tanti, habitué à mettre en place et présenter le fameux "jeu des problèmes" dans toutes les saisons des Marseillais, pourrait bien devenir l'animateur de Love Island. Une reconversion professionnelle pour celui qui avait annoncé que malgré l'annulation du programme, Les Marseillais pourraient être de retour plus vite que prévu.

Enfin une télé-réalité innovante ?

Le concept de l'émission est tiré directement de la version américaine, qui est un grand succès. Love Island réunira 11 célibataires anonymes qui vivront ensemble dans la même villa. Pendant le jeu, de nouveaux célibataires entreront pour créer toujours plus de tensions. Mais l'aspect le plus important, c'est que tout sera en direct.

De la même façon que Secret Story, ce seront les spectateurs qui feront évoluer le jeu. Une application sera mise en place pour que le public puisse voter pour son couple préféré et lui fasse gagner de l'argent. En plus de séduire les autres célibataires, les candidats devront donc aussi séduire les spectateurs !

Le casting est en cours

D'après les informations de la blogueuse SharayaTV, le casting est en cours et devrait commencer dans quelques semaines. En attendant, le programme aurait déjà trouvé son présentateur selon la même blogueuse : Julien Tanti. Après la trahison horrible des autres Marseillais pendant le Cross, le fraté connu de tous sera donc certainement de retour sur W9.

Pour l'instant, pas d'information sur une date de diffusion de Love Island, mais l'émission devrait arriver cette année. Ce nouveau programme pourrait être un vrai carton en France s'il est aussi interactif qu'il le promet.