Port du masque obligatoire : Olivier Véran annonce les lieux clos concernés

Des sanctions en cas de non respect

Interrogé ce vendredi 17 juillet sur France 2, Jean Castex est aussi revenu sur cette décision qui sera détaillée dans un texte qui doit être publié lundi ou mardi. Le successeur d'Edouard Philippe a notamment expliqué que "des sanctions" seront prévues en cas de non respect de l'obligation du port du masque mais n'a pas dévoilé plus d'informations à ce sujet. Le but du port du masque est évidemment d'éviter une éventuelle reprise de l'épidémie et la deuxième vague tant redoutée par des millions de français.