PNL : les rappeurs soutiennent les plus démunis avec une bonne action

La solidarité est plus que jamais de mise pour faire face à la crise du Coronavirus. Les artistes nous le prouvent depuis le début du confinement en donnant du temps pour lever des fonds ou bien tout simplement en faisant des dons pour aider les personnes dans le besoin. Après le grand concert de Lady Gaga ou bien le joli don de Jul, ce sont les frères de PNL qui s'engagent.

PNL offre des colis alimentaires à Banlieues Santé

C'est sur son compte Instagram en stories que l'association Banlieues Santé a dévoilé la contribution de PNL comme on peut le voir ci-dessous. Comme de nombreuses autres personnes (célèbres et anonymes), les rappeurs ont fait un don (dont le montant n'a pas été dévoilé) qui a permis aux bénévoles de l'association de distribuer des colis alimentaires aux personnes démunies.

Depuis quelques semaines, l'asso a lancé le mouvement #Enmodeconfiné qui a deux buts : d'abord pouvoir mettre à disposition des vidéos de prévention traduites en différentes langues et dialectes mais aussi livrer des repas aux familles les plus impactées par la crise. Comme PNL, tout le monde peut faire un don de denrées alimentaires, de matériel ou d'argent via l'appli de #Enmondeconfiné. Abdelaali El Badaoui, président et fondateur de Banlieues Santé, a confié à France 24 que 2.000 personnes bénéficient de ce service depuis le début du confinement entre l'Île-de-France et Marseille.