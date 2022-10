Plus fou que Squid Game : on a trouvé le meilleur manga pour Halloween avec du gore, du sadisme et du malaise

Du gore et du sadisme comme on adore

A travers l'idée même de Happy Land (les personnages doivent résister aux attractions mortelles et s'avouer leurs secrets pour survivre), l'artiste se permet de créer des épreuves aux concepts riches en surprises, twists et horreurs. Très clairement, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas autant pris notre pied devant un survival tant notre empathie pour le calvaire vécu par les personnages est aussi élevé que la cruauté mise en scène dans ces pages. Vous ne regarderez plus les grandes roues, les auto-tamponneuses ni même les simples tasses qui tournent de la même façon après cette lecture. Tout est détourné et matière à traumatisme !

On n'en dira pas plus pour ne pas gâcher la surprise, mais si cette oeuvre ne réinvente rien, elle a malgré tout le mérite de rafraîchir un genre pourtant déjà bien usé depuis plusieurs années. L'ambiance qui se dégage de cette histoire bascule régulièrement entre le gore lié aux meurtres et le malaise causé par les révélations obligées des personnages dans un jeu d'équilibriste parfaitement géré. Contrairement à ses apparences, Happy Land n'est pas seulement bourrin et cliché, c'est également une bonne satire de la société japonaise et des masques que le peuple s'inflige pour éviter les jugements. Bien plus malin qu'il n'en a l'air et c'est ce qui fait toute sa force avec un propos d'une certaine épaisseur !