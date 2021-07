Plus belle la vie : une ex-star de Demain nous appartient va intégrer le Mistral

Une star de TF1 dans Plus belle la vie

Pendant qu'Estelle (Elodie Varlet) se fera discrète cet été au Mistral, les scénaristes de Plus belle la vie en profiteront pour mettre en scène un nouveau personnage. C'est Télé-Star qui a dévoilé l'information, les créateurs viennent en effet de recruter une star de TF1 dans le but de donner vie à une mystérieuse héroïne.

De qui s'agira-t-il ? D'Aurélie Konaté. Révélée aux yeux du grand public en 2002 grâce à son passage dans l'émission Star Academy 2, la chanteuse s'est rapidement reconvertie en comédienne. On a notamment pu la découvrir de 2013 à 2016 dans Camping Paradis avec son personnage d'Aurélie Constantin, tandis qu'elle a fait vibrer Sète avec son rôle d'Oriane Vasseur, une voyante, dans Demain nous appartient de 2018 à 2019.

Et pour l'anecdote, elle est également spécialisée dans le doublage et fait désormais la voix française de l'actrice Tessa Thompson (Thor Ragnarok, Men in Black International...).