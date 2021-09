Plus belle la vie : un acteur est décédé, Jérôme Bertin et Pierre Martot lui rendent hommage

Les acteurs rendent hommage à Eric Vastine

A l'annonce de sa disparition, Jérôme Bertin - l'interprète de Patrick Nebout, qui travaillait régulièrement à ses côtés, n'a ainsi pas hésité à lui rendre hommage sur Instagram, "C'est une des silhouettes que tous les fans de Plus belle la vie connaissent. Pour nous, c'est une voix douce, posée, un regard et un sourire bienveillants, et avant tout un ami discret et toujours classe". Puis, très ému, l'acteur a ajouté, "Salut mon pote. J'espère que tu es parti retrouver les fonds marins de Marseille dont tu étais tombé amoureux il y a 20 ans."

Une émotion forte, partagée par Pierre Martot. Egalement sur Instagram, l'interprète de Léo Castelli - ex-policier culte dans PBLV, a notamment célébré le travail de l'ombre de cet acteur pas comme les autres, "Ceux qui regardent Plus Belle La Vie le reconnaîtront sûrement. Il était l'un des figurants flics du commissariat depuis 15 ans. On le voyait quasiment dans tous les films qui se tournent sur Marseille. De ceux sans qui le cinéma et la Télévision ne pourraient exister."

Visiblement très proche d'Eric Vastine, l'acteur a ensuite partagé une drôle d'anecdote à son sujet, "Je lui avais dit un jour : "si jamais il y a besoin de quelqu'un pour jouer mon frère, on saura à qui demander...", il avait souri. Disons que nous avions le même coiffeur."