Plus belle la vie rend hommage à Samuel Paty avec une scène émouvante dans la salle des profs

Plus belle la vie rend hommage à Samuel Paty

Alors que Mila va changer de visage à cause du coronavirus et que Michel Cordes alias Roland va s'absenter de la série, Plus belle la vie a rendu hommage à Samuel Paty. Le professeur décapité devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, continue de recevoir une pluie d'hommages. Ce mercredi 21 octobre 2020, jour de l'hommage national à la Sorbonne, une scène rendant hommage au professeur tué dans l'attentat a donc été ajoutée à la dernière minute dans l'épisode de PBLV diffusé sur France 3. Une séquence qui se déroule dans la salle des professeurs, entre la prof de français et d'histoire de l'art Blanche (Cécilia Hornus), le proviseur Rochat (Charles Schneider) et la prof de maths Coralie (Coralie Audret).