Plus belle la vie : pourquoi Clément et Antoine Bommel quittent la série ? France 3 répond

Une décision créative

Les prochaines semaines s'annoncent difficiles pour les fans de Plus belle la vie. On l'a récemment appris, ce sont trois personnages emblématiques du Mistral qui s'apprêtent à faire leurs valises. Au programme ? Antoine Bommel va partir étudier à Paris afin de prendre un nouveau départ, Clément Bommel va s'éloigner de Marseille pour tenter de se reconstruire et Tom Gassin va quitter la ville pour raisons personnelles.

Un véritable bouleversement à venir, uniquement lié aux futures intrigues de la série. Auprès de nos confrères d'Allociné, France 3 a en effet confirmé que les départs de David Marchal (Clément), Enola Righi (Antoine) et Sam Chemoul (Tom) n'étaient pas du fait de ce casting mais sujets à une décision créative, "Le départ de ces trois comédiens est essentiellement lié au scénario et à l'évolution de leur personnage".

Des départs logiques

Aussi, là où de nombreux fans devraient râler à l'idée de ne plus voir leurs personnages préférés - Antoine et Clément étaient au centre des intrigues depuis près de deux ans avec deux histoires très fortes (la trans-identité pour le premier, une relation amoureuse dramatique pour le second), France 3 a déjà la réponse toute trouvée pour les calmer, "La vie des séries quotidiennes est rythmée par des départs prévisibles pour les jeunes car ils marquent la fin d'un cycle lié aux études, et concernant les autres personnages, ces départs sont liés à un tournant personnel et à la poursuite d'un destin à ce moment-là en dehors de Marseille." Autrement dit, c'était inévitable et ces départs apparaîtront comme logiques à l'écran.

Enfin, pour ceux qui auraient déjà envie de pleurer, il est important de rappeler que l'an passé, Plus belle la vie a mis en scène une étonnante séquence située dans le futur où l'on assistait aux retrouvailles entre Antoine et Théo. De quoi comprendre que ces absences ne seront finalement que temporaires ? A suivre...