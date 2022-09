Plus belle la vie : grosse surprise, Pauline Bression (Emma) annonce son départ

Après de longues semaines de désespoir et de doute - la faute à l'arrivée de Justine (Maelli Kervoelen) qui est venue tout bouleverser, les fans de Plus belle la vie ont finalement pu souffler le jeudi 15 septembre 2022. Comme on a pu le découvrir à l'écran, l'amour a en effet été plus fort que tout et le couple Emma (Pauline Bression) et Baptiste (Bryan Trésor) s'est finalement retrouvé.

Une bonne nouvelle pour tous les téléspectateurs, d'autant plus que les personnages apparaissaient (enfin) plus soudés que jamais, mais une happy ending frustrante. En cause ? C'est sur Instagram que Pauline Bression a confirmé la nouvelle : ces récentes retrouvailles entre Emma et Baptiste étaient également ses dernières scènes pour la série.

Pauline Bression annonce son départ de PBLV

"Clap de fin. Alors on va finir là-dessus, sur ces retrouvailles. C'est le coeur hyper serré que je vous annonce que vendredi était ma dernière diffusion dans Plus belle la vie", a déclaré la comédienne en postant une photo de son héroïne auprès de son partenaire de jeu privilégié. Et forcément, la jeune femme est aujourd'hui particulièrement émue de tourner la page de "cette aventure incroyable de 7 ans et demi."

Bien évidemment, Pauline Bression est heureuse du dénouement final pour Emma et Baptiste, "Je suis arrivée en décembre 2014 pour que ce couple se forme et la série s'arrête en 2022 avec toujours ce couple (malgré les grands bas et les hauts)", mais elle est surtout reconnaissante d'avoir pu partager cette expérience avec cette équipe. "Qu'une seule chose à dire, à mes partenaires, à mes collègues d'amour qui sont derrière l'écran (et y en a tant, à tous les postes !!) à la prod et la chaîne qui m'ont fait confiance : MERCI. MERCI tant tant tant tant et tant, a-t-elle confié avec joie et émotion. Plus de 7 ans de tournage avec vous".