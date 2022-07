Plus belle la vie : Ambroise Michel (Rudy) veut revenir dans le dernier épisode pour une raison TRES spéciale

Plus belle la vie a peut-être été récemment annulée par France 3, mais la série ne quittera pas nos écrans avant le 18 novembre prochain. Mieux, d'ici cette date fatidique, elle aura le droit à un nouveau prime exceptionnel diffusé ce mardi 5 juillet 2022 qui mettra en avant les retours de nombreux anciens acteurs cultes. Et parmi eux, on y retrouvera Ambroise Michel.

Une véritable surprise pour les fans puisque, jusqu'à présent, l'acteur avait toujours refusé de reprendre son rôle de Rudy, qu'il avait quitté en 2014. "Je ne m'en vais pas définitivement pour revenir un mois après : quand je pars, je pars", vient-il d'expliquer à Télé-Loisirs afin de légitimer cette longue absence.

Ambroise Michel veut revenir dans le dernier épisode

Or, à en croire ses propos, de l'eau a visiblement coulé sous les ponts et ce retour historique pourrait finalement ne pas être le dernier. Interrogé sur une possible présence de sa part dans le final de la série, le comédien a confessé qu'il était ouvert à cette idée, "Y participer ? Je l'espère même si c'est pour une petite apparition. C'est important pour moi." Il l'a en effet confié, "J'ai participé au premier épisode. Si je peux être dans le dernier, cela me toucherait. J'espère qu'ils arriveront à faire venir beaucoup de monde. Ce serait une belle façon de boucler l'aventure."

Ambroise Michel n'est donc sûr de rien, mais il a déjà quelques envies en cas d'apparition ultime. Au détour d'une question sur son regret dans le prime de cette semaine, l'interprète de Rudy a répondu, "Il manque une séquence familiale qui réunit les trois générations : Mirta, Luna et Rudy". Aussi, il rêve déjà de voir cet oubli être réparé cet automne, "Espérons qu'elle soit prévue dans le dernier prime." Nos doigts sont croisés.