Plus belle la vie : retour de personnages cultes, bal de promo, gros mystère... premières infos sur le prime de cet été

Des retrouvailles nostalgiques...

A quoi peut-on s'attendre ici ? Si l'on se fie au synopsis dévoilé, ce prime verra une large partie de son intrigue se dérouler dans un nouveau décor à l'occasion d'un événement très spécial. "Afin de terminer en beauté une année mouvementée, les lycéens de Scotto se sont mobilisés autour de Lola pour organiser un vrai bal de promo. Le sublime château de la famille de Dimitri est réquisitionné, peut-on notamment y lire. Tous les parents, de Thomas à Luna, s'impliquent dans l'organisation et Delphine prépare une sublime surprise espérant que Théo trouve le courage de venir se confronter au passé. Le jour J arrive, tout le monde est là ! Même Rudy, Johanna, Ninon, Sybille et Amandine sont venus pour ces retrouvailles ! Les étoiles sont alignées pour que toutes les générations du Mistral partagent une soirée glam et dansante orchestrée par MC Riva." De quoi forcément nous intriguer.

... et un nouveau gros mystère

Bien évidemment, Plus belle la vie oblige, même si la soirée sera placée sous le signe de l'émotion et de la nostalgie, rien ne se passera totalement comme prévu. Au contraire, on assistera à un énième problème improbable. "Alors que Sunalee est déterminée à aider Dimitri pour percer le mystère sur le suicide de sa soeur, et que Betty explose les coeurs, une main malveillante sabote la soirée pour la transformer en cauchemar", promet notamment le synopsis.

Cependant, on vous rassure, ce nouveau mystère n'entachera pas (totalement) la joie et l'excitation liées à de telles retrouvailles. A priori, le choc des générations devrait donner vie à de jolis moments à l'écran : "C'est quand tout va mal, quand l'espoir semble évanoui, qu'on voit sur qui on peut vraiment compter. C'est grâce à la bonne entente entre élèves du passé et élèves du présent, grâce au lien entre générations que la communauté des élèves de Scotto va pouvoir élucider les mystères qui entourent la soirée et la terminer en apothéose, sur une note d'espoir et d'été qui commence."