Playstation 5 : pourquoi les consoles de jeux en version numérique sont une mauvaise idée

Pas d'avantage de prix

La logique voudrait qu'un jeu en version dématérialisée coûte moins cher qu'un jeu en version physique. Après tout, il n'y a pas de production CD à fournir et tous les intermédiaires sont coupés puisque l'on passe directement par le store de Sony pour la Playstation. Pourtant, à la surprise régulière des joueurs, ce n'est pas le cas. Au mieux les prix sont semblables, au pire ils sont plus élevés que dans les grandes surfaces ou sur le net où des réductions sont occasionnellement proposées. Bien évidemment, c'est aussi le cas sur le store online de Sony, mais de façon beaucoup plus rare. A titre d'exemple, Cyberpunk 2077 et Marvel's Avengers sont actuellement vendus 59€ sur Amazon contre 70€ sur le store, tandis que My Hero : One's Justice 2 est vendu 50€ sur Amazon contre 70€ sur le store.

On perd un certain pouvoir

On le voit régulièrement avec les nouvelles sorties, acheter un jeu vidéo, c'est un vrai budget. Aussi, quand on dépense près de 60/70€ pour jouer, il apparaît normal de vouloir être capable de disposer du jeu comme bon nous le semble. Autrement dit, de pouvoir le prêter à un pote, mais surtout, de pouvoir le vendre ou l'échanger contre un autre jeu afin d'économiser et ne pas faire pleurer continuellement notre banquier. Or, de telles options sont (à l'heure actuelle) impossibles avec des versions numériques et nos achats deviennent donc totalement à perte, ce qui a largement de quoi freiner nos envies de jouer à tout ce qui sort... Et on ne parle même pas du fait qu'un jeu puisse un jour soudainement disparaître du catalogue, du manque de rétrocompatibilité avec d'anciens jeux ou encore du peu de place de stockage dans les consoles.

La fin des magasins

En parlant de ventes et d'échanges, okay, Micromania & Cie sont particulièrement doués pour se faire de l'argent sur notre dos en nous rachetant 5€ un jeu quasi-neuf qu'ils revendront 45€ ensuite. Néanmoins, veut-on vraiment se passer de tels magasins ? Non seulement certains sont dirigés par des équipes compétentes capables de nous guider vers des jeux qui nous étaient inconnus et de nous conseiller intelligemment sur certains choix, mais en plus, c'est toujours un petit plaisir de fouiller hasardeusement dans les bacs à la recherche d'une pépite. Des consoles 100% numériques obligeraient logiquement de telles enseignes à mettre la clé sous la porte et envoyer au chômage des milliers de personnes dans un secteur déjà très précaire. Une petite injustice envers ceux qui ont réussi à convaincre nos parents d'acheter nos premiers jeux...

Un monde loin d'être connecté

Attention, les versions numériques ont bien évidemment des points positifs, comme le fait de gagner de la place chez nous en n'ayant plus de boîtiers qui traînent partout. Néanmoins, il est utopique de croire qu'avant encore plusieurs années tout le monde aura la fibre (et encore plus une fibre véritablement efficace). Aussi, qui a véritablement envie d'attendre des heures le téléchargement d'un jeu, voire même une journée, quand on peut simplement aller l'acheter en magasin et l'installer ?

Et nos DVD/Blu-ray ?!

L'intérêt premier de la Playstation, c'est bien évidemment de jouer aux jeux vidéo. Néanmoins, la console a également un autre avantage, elle nous permet de lire nos DVD et Blu-ray. Et à une époque où le streaming bat son plein et où certaines compagnies annoncent arrêter la production de lecteurs de films (poke Samsung), il est important de garder une option pour pouvoir regarder nos longs-métrages ou séries préférés en toute sécurité. Car, de la même façon que le Playstation Store, le streaming a bien évidemment ses avantages mais il a aussi ses inconvénients. On l'a encore vu récemment, les plateformes peuvent manipuler les formats des oeuvres à leur guise, censurer à tout moment ce qu'ils proposent et même supprimer sans prévenir des films ou séries de leur catalogue. D'où l'importance de préserver une place pour le physique.

Alors on le rappelle, la PS5 n'est pas encore concernée par une telle problématique puisqu'elle aura bien le droit à une version avec un lecteur disque, mais on espère tout simplement qu'il ne s'agit pas là du début d'une tendance qui pourrait s'imposer à l'avenir. Car oui, le physique possède énormément d'avantages qu'il serait dommage d'oublier.