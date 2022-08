Plan de carrière : une saison 2 déjà en préparation ? Netflix répond

Article garanti sans spoilers !

La saison 1 de Plan de carrière cartonne sur Netflix

Alors que Sous la braise cartonne sur Netflix, une autre série pleine de love fait partie du top 10 de la plateforme de streaming. Il s'agit de Plan de carrière (Partner Track en VO) ! Dans les épisodes de la saison 1, on suit Ingrid Yun (Arden Cho que vous avez pu voir dans Teen Wolf et Chicago Med), une jeune avocate idéaliste, qui travaille dans un cabinet d'avocats d'élite de New York.

En plus de ses nombreuses heures de travail, l'héroïne va voir son coeur balancer entre son nouveau collègue Jeff Murphy (Dominic Sherwood qui jouait dans Shadowhunters et Penny Dreadful : City Of Angels) et le beau et gentil Nick Laren (Rob Heaps qui a tourné dans Dare Me et Good Girls). Et le cliffhanger final laisse supposer une suite !

Netflix et la créatrice espèrent une saison 2 et ont déjà des idées

Les fans se demandent d'ailleurs si une saison 2 est déjà en préparation. Deadline a révélé que la série "semble en bonne voie pour obtenir une saison 2". Et le média US a aussi eu la réponse de Jinny Howe, vice-présidente des créations originales chez Netflix, qui a répondu : "Nous sommes très enthousiastes. Nous avons déjà des premières idées sur ce que pourrait être la saison 2, je sais que notre créatrice Georgia Lee a une perspective très forte sur ce que serait la saison 2".

"Donc oui, nous avons des conversations précoces compte tenu de la façon dont nous sommes excités par le déroulement de la saison 1" a-t-elle conclu. En clair, même si le scénario n'est pas encore écrit, tout le monde est prêt à produire et à tourner une saison 2.