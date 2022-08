Alerte Netflix : dernier jour pour regarder ce film qui a glacé le sang de tout le monde

Près de 2 millions de spectateurs en France, 4 nominations aux Golden Globes et une aux Oscars, 61 millions de budget pour plus de 369 millions de dollars de bénéfices... Sorti en 2014, Gone Girl s'est offert un beau succès mondial. Dernière chance pour le voir ou revoir, le film quitte Netflix dès ce mercredi 31 août 2022.

L'histoire ? Nick Dunne, marié avec Amy depuis cinq ans, signale sa disparition soudaine. Très vite, les médias et tout le pays s'emballent et se passionnent pour ce fait divers. L'attitude de Nick est scrutée par tous et le doute s'installe : a-t-il tué sa femme ?

Pour son adaptation signée par le maître David Fincher (Fight Club, Seven, Panic Room, L'étrange histoire de Benjamin Button...) et basée sur le livre Les Apparences de Gillian Flynn, un best-seller écoulé à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde, le casting a pris du temps. Si le choix de Ben Affleck (Nick Dunne) paraissait évident (malgré des contacts pris avec Brad Pitt, Seth Rogen et Ryan Reynolds notamment), ça a été bien plus galère pour le rôle féminin. Ca a commencé avec les refus successifs de Natalie Portman, Emily Blunt ou encore Charlize Theron. Puis il a été envisagé de recruter Reese Witherspoon (finalement productrice du film), Julianne Hough, Olivia Wilde et Abbie Cornish. C'est finalement Rosamund Pike qui hérite du rôle d'Amy Dunne. Gone Girl rassemble également Neil Patrick Harris, Tyler Perry ou... Emily Ratajkowski.

>> Netflix : derniers jours pour voir ce film qui va vous donner envie de changer de vie <<

Gone Girl : une fin glaçante et une vraie polémique sur la misogynie

La fin glaçante de Gone Girl a souvent fait réagir. Si celle du film est un peu différente de celle du livre, les deux ont eu droit à une polémique sur la misogynie. Certains voient en Amy un cliché de la manipulatrice psychologique face au pauvre mari victime. Des critiques balayées par Gillian Flynn, auteure du livre et scénariste du film. Elle déclarait ainsi à Time Out avoir simplement voulu casser l'image que l'on peut avoir des femmes qui seraient toujours bienfaisantes, même si elle avoue avoir eu quelques doutes, comme elle le confie au New York Times : "J'ai passé 24 heures à hésiter et à me dire 'j'ai tué le féminisme. Pourquoi ai-je fait ça ? Zut ! C'est pas ce que je voulais'".

>> "Leur kiff c'est de montrer une sale image de nous", le nouveau film choc de Netflix énerve déjà le public <<

Gone Girl quittera le catalogue Netflix dès ce soir, mercredi 31 août 2022. Pas de panique si vous avez prévu de mater La carte aux trésors (France 3) ou Tous nus et tous bronzés : la folie du naturisme (TFX) ce soir, le film est toujours dispo sur Prime Vidéo et Disney Plus, entre autres.