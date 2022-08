Netflix : derniers jours pour voir ce film qui va vous donner envie de changer de vie

Ce n'est pas le film le plus culte de Jim Carrey. Yes Man mérite pourtant d'être vu ou revu. Ca tombe bien, on a le prétexte parfait : le film quittera le catalogue Netflix ce 31 août. Pile au bon moment pour reprendre la rentrée du bon pied et plein de bonnes résolutions.

Mais au fait, ça parle de quoi Yes Man ? Un peu à la manière de Menteur, menteur, qui oblige Jim Carrey a dire uniquement la vérité pendant 24h, l'acteur se retrouve ici dans la peau d'un personnage (Carl Allen) dont la vie pue la défaite. Pour tenter de booster son quotidien moisi, il s'inscrit à un programme qui sent l'arnaque mais qui va changer sa vie. L'idée ? Dire "oui" à tout, tout le temps. Comme par magie, tout va alors directement mieux pour lui, aussi bien au boulot que côté vie perso. Forcément, ça ne va pas durer éternellement...

Au casting aux côtés de Jim Carrey, d'autres noms sympa : Zooey Deschanel, Bradley Cooper, Terence Stamp... tandis qu'on retrouve à la réalisation Peyton Reed (The Mandalorian, Ant-Man, La Rupture...).

Prêts à changer votre vie ?

Yes Man est tiré d'un livre écrit par le journaliste britannique Danny Wallace. A son propos, Jim Carrey expliquait lors de la sortie du film : "Cet homme a apporté une idée qui collait totalement à mon désir de jouer des situations réellement drôles, mais qui poussent aussi les gens à réfléchir sur eux-mêmes. De retour chez eux, les spectateurs se demanderont peut-être s'ils ne devraient pas dire oui plus souvent." Et c'est exactement ce qui vous attend avec cette comédie qui aura le mérite de vous faire marrer avant la reprise, mais peut-être aussi de vous filer le coup de pied au cul dont vous aviez besoin pour tenter de nouvelles choses.

Ne perdez pas trop de temps, Yes Man quittera Netflix ce 31 août.