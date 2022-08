Netflix : la meilleure comédie musicale qui a fait danser le monde entier va quitter le catalogue

La meilleure comédie musicale quitte Netflix

Nagui n'est peut-être pas là, mais c'est tout de même l'heure de jouer. Aussi, complétez les paroles suivantes : "You're the one that I want (you are the one I want)" : ..., ..., ..., .... ! Alors, vous avez trouvé ? Oui, à la condition de connaître vos classiques, la réponse était aussi simple qu'évidente, à savoir : "Ooh, ooh, ooh, honey".

Et pour ceux qui n'auraient pas une culture musicale et cinématographique très développée, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous juger. Néanmoins, sachez-le, cette chanson qui s'intitule tout simplement You're The One That I Want est issue du film Grease (1978) et interprétée par John Travolta et Olivia Newton-John.

Pourquoi est-ce que l'on vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Tandis que ce film emblématique du cinéma - adaptée d'une pièce de Broadway, est aujourd'hui considéré comme "la meilleure comédie musicale de tous les temps", rien que ça, celui-ci s'apprête malheureusement à disparaître de nos écrans. Et pour cause, c'est le 31 août 2022 que Grease quittera (temporairement ?) le catalogue de Netflix.

